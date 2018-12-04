МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Использовать экономические институты в своих политических интересах, развязывая торговые войны в отношении ряда стран, недопустимо, нужно руководствоваться решениями, принимаемыми в рамках ООН, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с европарламентарием Роландом Паксасом во вторник.

"Когда сегодня берут и используют тот же доллар в политических интересах, когда используют банковскую систему в политических интересах, используют платежные системы в политических интересах, это недопустимо. Подвергаются не только сомнению, но и, как вы понимаете, доверие от этого падает к таким базовым институтам, которые формировались десятилетиями. Это говорит о глубоком кризисе, который поразил многие институты. И нам необходимо восстанавливать доверие к этим институтам. Поэтому мы считаем, что нужно руководствоваться решениями, принимаемыми ООН, всеми теми международными соглашениями и решениями, которые были приняты в рамках ООН", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять свою политику, базируясь именно на этих принципах.

"Мы не пытаемся навязать свою точку зрения, мы хотим, чтобы нас слышали. А дальше уже давайте обсуждать вопросы, исходя из здравого смысла. А если кто-то игнорирует голос одной, другой, третьей страны, к чему это приведет? Мы с вами видим, что (в целях) достижения своих политических амбиций и желания поддержать отдельную экономику торговые войны развязаны в отношении большого количества государств. Это не только Россия — в отношении Китая, в отношении Ирана, в отношении Турции, в отношении других стран. Мы можем этот список с вами и дальше перечислять", — сказал председатель Госдумы.

Он пояснил, что в том числе и тема с поставкой российских энергоносителей переведена в плоскость продвижения интересов США, однако выгода для самих граждан европейских государств от этих решений под вопросом.

"Совершенно очевидно, что вытесняя российские энергоносители и замещая их сланцевым газом… это приведет к удорожанию продукции, ее меньшей конкурентоспособности, и нагрузка увеличится на граждан европейских государств, потому что они будут платить больше за этот дорогой сланцевый газ", — сказал Володин, отметив, что мнения самих граждан ЕС при принятии этого решения никто не спросил.