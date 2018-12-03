Сроки визита Путина в Южную Корею пока не согласовали

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Южную Корею пока не согласованы, заявил журналистам посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.

"Конкретные сроки пока не установлены, мы проводим консультации, когда было бы лучше провести его", — заявил посол.

"Видимо, конкретные консультации о сроках и повестке пройдут в начале следующего года", — добавил он.

Ранее У Юн Гын отмечал, что договоренность о визите Путина в Южную Корею была достигнута в июне текущего года в ходе визита в Москву южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам визита в Сеул сообщала, что Путин может посетить Южную Корею в 2019 году.