Путин не обсуждал с Трампом на G20 возможность визита в Вашингтон

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе краткого контакта на G20 не обсуждали возможность визита президента РФ в США, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалась", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе краткого разговора Путина и Трампа возможность визита российского президента в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался от проведения двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на G20. Причиной такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи — освобождение украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с таким решением Трампа.