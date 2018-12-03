В России действуют более 80 общественных наблюдательных комиссий

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В России работают более 80 общественных наблюдательных комиссий, а за год ротация членов ОНК прошла в 13 регионах, говорится в проекте ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

"Сегодня в стране работают 83 общественные наблюдательные комиссии. За год работы Общественной палаты Российской Федерации нынешнего состава ротация членов ОНК прошла в 13 регионах", — отмечается в докладе.

С декабря 2017 года по февраль 2018 года ротация составов ОНК проходила в 6 субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, Забайкальский край, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).

С января по апрель 2018 года ротация составов ОНК проходила в 2 субъектах РФ (Республика Северная Осетия – Алания, Вологодская область). С марта по май 2018 года ротация проходила в 5 субъектах РФ (Красноярский край, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Доклад будет доработан с учетом предложений участников пленарного заседания ОП РФ, которое проходит в Москве 3-4 декабря. Финальная версия доклада будет представлена до конца года и направлена президенту РФ, в обе палаты Федерального собрания, профильные министерства и ведомства.