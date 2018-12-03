Народ саамов в Мурманской области упразднил свой парламент

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Живущие в Мурманской области саамы — коренной малочисленный народ Севера — на своём очередном съезде упразднили Саамский парламент в связи с тем, что он не выполнил своей задачи по диалогу c властями, заявила РИА Новости президент Ассоциации кольских саамов Елена Гой.

"Делегатами IV съезда коренных малочисленных народов Севера — саамов принято решение о ликвидации совета уполномоченных представителей саамов и саамского парламента в связи с тем, что данные органы представляют интересы лишь нескольких человек из числа саамов и не выполнили задачи установления конструктивного диалога с органами власти", – сказала Гой.

При этом съезд поставил задачу Саамскому собранию ("Самь Соббар") расширить диалог с органами власти в области социально-экономического развития саамского народа, добавила собеседница агентства.

"Кроме того, съездом определены следующие направления работы Саамского собрания Самь Соббар: защита прав и гарантий коренных малочисленных народов, предусмотренных действующим законодательством, совершенствование законодательной базы в сфере прав коренных малочисленных народов, развитие международного сотрудничества", – добавила она.

Саамы — малочисленный финно-угорский народ, коренной народ Северной Европы, проживают в Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров).