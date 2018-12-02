В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в России, а также упрощении процедуры получения гражданства говорит о добрых намерениях России, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — сказал дипломат.

По его словам, речь идет о том, чтобы облегчить саму процедуру, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, а "потом перейти в гражданство".

Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Путин отметил, что Россия не будет вводить ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получения гражданства.

Россияне в последние дни получают от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены в Белоруссию. С начала недели в Минск вернулись 144 человека.