Песков рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается, сроки могут стать известны после встречи с наследным принцем королевства на полях G20, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока окончательных сроков нет, работа ведётся", — заявил Песков, отвечая на вопрос о дате визита российского лидера в королевство.

При этом он не исключил, что дата поездки Путина в Эр-Рияд может быть определена на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20.

"Теоретически возможно все, что угодно", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что на встрече с наследным принцем будут обсуждаться преимущественно двусторонние отношения.

"Все остальное, например, отношения в нефтяной сфере, — это уже производные. Наши отношения позитивно развиваются", — заявил представитель Кремля.