В МИД прокомментировали запрет на въезд на Украину мужчинам из России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет Украины на въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Что касается Украины, а самое главное не столько касается государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству. Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и, к сожалению, на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства и государства как образования, которое является следствием диких телодвижений руководства страны", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, какова будет реакция МИД и следует ли ожидать зеркальных мер.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Прежде Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.