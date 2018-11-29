МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва не видит необходимости в посреднических усилиях для нормализации отношений РФ и Украины — те, кто хотят помочь, могут повлиять на Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной. Но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях: желающие и обладающие такой возможностью могут помочь оказать воздействие на официальный Киев", — сказал Песков.

"Здесь я вам не могу точно сказать, здесь еще раз повторяю — по географическим координатам все вопросы нужно адресовать пограничникам, их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей, военных кораблей, которые являлись нарушителями государственной границы РФ", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему пограничники России атаковали украинские катера в нейтральных водах.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает.