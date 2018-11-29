В Белгородской области прокомментировали сообщения об отставке губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко работает в обычном режиме, слухи о его возможной отставке ничем не подтверждены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Ткачев.

О том, что Савченко в ближайшее время может покинуть пост губернатора, в четверг сообщила газета " Коммерсантъ " со ссылкой на свои источники.

"Эти слухи ничем не подтверждены. У губернатора график расписан на ближайшие недели очень подробно", — сказал Ткачев.

Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.