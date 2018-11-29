Ушаков прокомментировал запрос Порошенко на телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запрос со стороны Украины о телефонном разговоре лидера страны Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным был, но он не состоялся, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он пояснил, что при подготовке такого рода контактов, любых других контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков для такого разговора, анализ цели, которую та или иная сторона ставит перед таким разговором. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Петра Порошенко про запрос на разговор с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, отметил, что каких-либо телефонных контактов глава двух государств не было.

"Не получили ответа"

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился ща помощью к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Провокация перед выборами"

"Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Президент России Владимир Путин в среду впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". Он выразил уверенность, что провокация нужна была Порошенко из-за низкого рейтинга, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

"Что касается инцидентов в Черном море, это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке. Есть шансы не войти даже во второй тур и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", — заявил президент.

Российский лидер напомнил, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически руководили спецоперацией. "Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", — добавил Путин.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских пограничников.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.