В Кремле сообщили о готовящейся встрече Путина с лидерами Китая и Индии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Неформальная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии пройдет 30 ноября в Аргентине, планируется обсудить вопросы безопасности, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Тридцатого ноября на полях саммита G20 запланирована неформальная трехсторонняя встреча президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином", — сказал он.

"Предполагается обсудить вопросы формирования и укрепления архитектуры равной безопасности, также вопросы выстраивания конструктивных межгосударственных отношений в АТР", — пояснил он.