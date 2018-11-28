Путин и Абэ обсудят создание механизма для переговоров по Курилам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече на полях саммита G20 обсудят вопрос создания специального механизма для переговоров по Курилам на основе декларации 1956 года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Абэ ранее провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

"Лидеры, как всем известно, договорились ускорить переговорный процесс с опорой на Совместную декларацию 1956 года. Для этого будет создан специальный механизм переговоров. И этот механизм, как нам представляется, президент и премьер обсудят на встрече в Буэнос-Айресе, после чего об этом будет объявлено", — сказал Ушаков.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.