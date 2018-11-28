Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Аргентины

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита на саммит G20 1 декабря проведет переговоры с лидером Аргентины Маурисио Макри, планируется подписать ряд совместных документов, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президент Макри в текущем году наносил визит в Москву. Предусматривается, что будут проведены переговоры вначале в узком составе, затем рабочий обед — переговоры с участием членов делегаций. Затем (пройдет) церемония обмена подписанными в ходе визита различными документами, часть из которых еще готовится, и затем заявление двух лидеров перед представителями СМИ", — сказал Ушаков. По его словам, встреча пройдет 1 декабря.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря.