"Хоть младенцев на завтрак": Путин рассказал о безнаказанности Киева

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нынешней киевской власти все сходит с рук, наверное, если они захотят младенцев на завтрак – им подадут, заявил президент России Владимир Путин.

"Мне иногда странно смотреть – собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось – нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, — скажут – они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь", — сказал Путин на форуме "Россия зовет", говоря о недавнем инциденте с нарушением госграницы России украинскими кораблями.

Он подчеркнул, что это очень "близорукая политика", которая ни к чему хорошему не приведет, потому что она "расслабляет сегодняшнее украинское руководство".

"Расслабляет таким образом, что не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политики", — сказал Путин.

Это влечет проблемы и в других сферах, продолжил Путин. "И в социальной сфере беда, и с финансами: с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у Международного валютного фонда, а ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям", — отметил он, добавив, что с точки зрения организации взаимодействия с соседями у Киева тоже ничего хорошего не происходит.

"Что касается долгосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве ни находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Эта политическая пена сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству — так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", — заявил Путин.