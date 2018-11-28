Путин ответил на вопрос о будущем России после его ухода

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем РФ после его ухода, сказал, что пока никуда не собирается.

"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", — сказал президент, выступая на форуме "Россия зовет!".