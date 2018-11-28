Путин ответил на вопрос о будущем России после его ухода

14:5928.11.2018
(обновлено: 15:45 28.11.2018)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем РФ после его ухода, сказал, что пока никуда не собирается.
"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", — сказал президент, выступая на форуме "Россия зовет!".
Закладной камень храма, призванного увековечить память о павших в годы Великой Отечественной войны, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Владимиру Путину показали макет храма и окружающих его территорий, росписи пределов и иконы, которые будут здесь находиться.
Президент назвал закладку камня важным историческим событием в жизни страны.
Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, — святой долг каждого россиянина, считает глава государства.
Новый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром.
Здесь разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.
Владимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 в парке "Патриот".
Кроме того, глава государства ознакомился с разработками концерна "Калашников".
Владимир Путин пострелял из винтовки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380).
В числе образцов новейшей техники, показанных президенту, были бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль, электромотоциклы, снегоходы, а также макеты беспилотников.