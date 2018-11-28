Путин надеется, что ему удастся поговорить с Трампом на G20 в Аргентине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется переговорить с американским президентом Дональдом Трампом на G20 в Аргентине.

Президент РФ отметил, что США нужно отказаться от политики односторонних, политически мотивированных, незаконных, с точки зрения международного права, мер и искать точки соприкосновения.

"Мы к этому готовы, мы хотим этого, я об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом Соединенных штатов в Аргентине, об этом тоже будем говорить", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!".

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря