В Курганской области ушел в отставку шестой за месяц врио замглавы региона

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев ушел в отставку, став шестым с начала ноября покинувшим должность заместителем главы региона, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"В правительстве Курганской области продолжаются кадровые изменения. Исполняющий обязанности заместителя губернатора – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев ушел в отставку по собственному желанию", — говорится в сообщении.

В настоящее время обязанности директора департамента исполняет первый заместитель Виктор Банников, уточняет пресс-служба.

С 1 ноября по собственному желанию покинул свой пост и.о. заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, эту должность он занимал с октября 2014 года. В середине ноября и.о. замгубернатора Константин Ермаков ушел в отставку по собственному желанию, также в ноябре в отставку по собственному желанию ушли и.о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и.о. заместителя губернатора по социальной политике Александр Карпов, и.о. заместителя губернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона тюменского вице-губернатора Вадима Шумкова.

Всего у курганского губернатора 11 заместителей, из них трое — первых.