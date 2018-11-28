Путин обладает полной картиной того, что происходит в стране, заявил Песков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется множеством источников информации и обладает полной картиной того, что происходит в стране, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал журналистам слова режиссера Никиты Михалкова, предположившего в интервью с видеоблогером Юрием Дудем, что часть информации не докладывается главе российского государства.

"Никита Сергеевич, конечно, это мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, нужно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого. Но президент обладает неоспоримым преимуществом в данном случае — он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины", — сказал Песков.