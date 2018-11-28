Путин встретится с членами правительства

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства подведет итоги работы прошедшего на прошлой неделе в Ялте заседания президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроектов для решения обозначенных в майском указе задач, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин проведет в Ново-Огарево совещание с членами правительства, где будет рассматриваться профильный вопрос — привлечение частных инвестиций в нацпроекты.

"Также уже в продолжении тех дискуссий, которые имели место в Крыму в конце прошлой недели, Путин поговорит о взаимодействии правительства и субъектов РФ по теме реализации приоритетных проектов и программ. Скажем так, это процесс подведения итогов работы, которая была в рамках президиума Госсовета", — сказал Песков. Он добавил, что также президент проведет ряд закрытых рабочих встреч.

Госсовет прошел в пятницу в Ялте в новом формате, который подразумевал неформальный диалог Путина с главами регионов. Участники встречи пришли на заседание без галстуков. Песков отметил, что новый формат проведения заседания президиума Госсовета показал свою эффективность, общение в закрытом для прессы режиме благоприятствует откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатичному обмену мнениями по самым важным вопросам.