ВСУ должны ответить за нарушение госграницы, считает крымский вице-спикер

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством действия задержанных украинских судов, а также отметил, что задержанные военнослужащие должны ответить перед законом.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

"Государство имеет право само определить порядок прохождения своих границ в рамках международного права. Пусть они укажут, где нарушено международное право, пусть они укажут какая статья и пункт, который нарушила Российская Федерация, не пустив этих наглецов и хамов, которые хамски решили пройти через границу под Крымским мостом. Но сегодня все говорит о том, что Россия поступила совершенно четко, правильно и справедливо", — сказал Фикс журналистам.

По его словам, украинские военнослужащие, нарушившие госграницу РФ, должны ответить перед законом. "Это будет наука для остальных любителей поживиться за чужой счет", — подчеркнул Фикс.