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Политика

Как военное положение отразится на Донбассе

Сюжет:
Введение военного положения на Украине (58)
(обновлено: 08:23 28.11.2018)
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© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Часть Украины переходит на военное положение. В одних областях власти намерены имитировать строгость чрезвычайного режима, но в других люди давно живут в условиях необъявленной войны. РИА Новости разбирается в том, как политические игры отразятся на самопровозглашенных республиках, где давно не ждут ничего хорошего от Киева. 

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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"Военное положение введем, воевать не будем". Что ожидает украинцев
Воздержаться от посещения 

Введение военного положения в Донецкой и Луганской областях восприняли с понятной настороженностью. По мнению представителя донецкой Народной милиции Даниила Безсонова, особый правовой режим "может существенно повлиять на уровень напряженности в Донбассе". Он ожидает провокаций украинских силовиков и советует "не забывать о порой весьма грязных методах ведения войны киевским режимом". А в Луганске власти настоятельно рекомендуют воздерживаться от посещения подконтрольной Киеву территории.

Ожидание напряженности сопровождается и некоторой активизацией украинской армии. Представитель ополчения ЛНР отметил, что Вооруженные силы Украины подтягивают личный состав к линии соприкосновения в Донбассе. "В районе населенного пункта Кряковка выявлены две минометные батареи из 10-й бригады ВСУ. В населенный пункт Ольховое прибыло много украинской бронетехники. На территории одного из пустующих детских оздоровительных лагерей разместили порядка двухсот военнослужащих".

Республики усиленно обстреливались еще до введения Киевом военного положения — перемирие в Донбассе, несмотря на все гарантии, всегда оставалось формальностью.

Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны

"Притянутые за уши уголовные дела"

Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине
"Обстрелы, если и усилились, то незначительно, — сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей. — Что заметно: увеличилась численность нарядов полиции, усилен личный состав комендатур. Как сообщили местным жителям украинские пограничники, ожидается закрытие пунктов пропуска. Когда, на какой срок, окончательное ли это решение — пока неясно. Но к усилению напряженности это точно приведет — многие жители Донбасса ездят на украинскую территорию".

Военнослужащий одного из батальонов ВСУ, ранее считавшегося добровольческим, рассказал РИА Новости, что изменилось в подразделении после указа президента: "Треть личного состава ночует в частях. Ожидают набора резервистов. Нами, наверное, будут усиливать соединения в Донбассе. Хотя в армии понимают, что никакого тактического смысла это военное положение не имеет. Делается все в угоду Банковой (улица, где находится администрация президента Украины. — Прим. ред.). Это как в анекдоте: "Пусть "слоники" побегают, папа, мне скучно".  

Житель Донецка Евгений Голышкин проинформировал РИА Новости, что "пропускные пункты уже работают в сокращенном режиме". "Скорее всего, СБУ будет тщательнее "прорабатывать" выезжающих из ЛНР и ДНР. Возможны притянутые за уши уголовные дела", — обрисовывает он невеселые перспективы.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время учений Козацька воля – 2018
CC BY 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Навчання "Козацька воля – 2018"
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Оксана Вершина, тоже из Донецка, не ожидает серьезных изменений в жизни самопровозглашенной республики даже после введения военного положения на подконтрольной Киеву территории. "После пятилетней "тянучки" больших потрясений не ждем. Есть незначительные волнения среди панически настроенных людей, но большинство живет своей жизнью. Мы давно готовы к эскалации, при этом прекрасно понимаем, что ничем существенным это пока не грозит", — говорит она РИА Новости. И добавляет: "Есть желание ничего лет двадцать не слышать о киевском режиме".

Офицер донецкого ополчения Андрей отмечает, что негатив от возможного перекрытия границы украинские власти попытаются компенсировать с помощью службы гражданско-военного сотрудничества. "Это те, кто так любит фотографироваться на фоне местных жителей, получающих "гуманитарку", в детских садах и школах. Сама служба организована по американским лекалам — пытаются привлечь симпатии местных на свою сторону упоительными историями в соцсетях", — объясняет он.

Спикер парламента Новороссии Олег Царев напоминает, что гуманитарная ситуация в Донбассе была и остается очень сложной. И этим пользуется украинская пропаганда. "В Киеве любят тыкать пальцем в республики: смотрите, они четыре года под обстрелами, вы такого же хотите? При этом в Киеве "забывают" упомянуть, кто четыре года кроет артиллерийским огнем мирных жителей, которых Украина называет своими. На кого-то это действует — нельзя отрицать важность бытовой части жизни. Но по опыту человека, проведшего несколько избирательных кампаний, могу сказать: люди выбирают только того, кому доверяют. А доверяют они своим. Украинская армия им чужая, какие бы фото с розданной тушенкой там ни публиковали", — подчеркивает он.

В неудобном положении
© Виталий Подвицкий
В неудобном положении

Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-глава СБУ оценил последствия войны Украины с Россией
"Развернули" россиян

Военное положение коснулось и российских граждан. В понедельник, 26 ноября, в аэропортах Киева украинские пограничники под разными предлогами "развернули" более семидесяти россиян.

На границе с Крымом ограничения введены только для граждан России. "Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда. — Прим. ред.) в обе стороны без ограничений", — рассказал глава администрации Херсонской области Андрей Гордеев. При этом расположенные с российской стороны три автомобильных пункта пропуска работают в штатном режиме. 

Чисто украинская история

В целом особый правовой режим может означать ограничение ряда свобод и прав граждан. И не исключено, что эти действия — всего лишь попытка президента Украины Петра Порошенко получить фору на предстоящих весной 2019 года выборах.

Солдат Нацгвардии Украины на КПП под Бердянском. 27 ноября 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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"Я наблюдал стрим депутатов Рады между голосованиями. Даже представители радикальных политических сил, которые всегда выступают за любое нагнетание напряженности, задавались вопросом: какой в этом смысл? Если мы который уж год отражаем пресловутую "агрессию", почему не ввели военное положение раньше? Скептицизм депутатов, откорректировавших президентскую инициативу, показывает, что это чисто внутриполитическая история", — объясняет политический эмигрант, бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев.  

Особый правовой режим, на его взгляд, вряд ли в чем-то изменит повседневную жизнь — часть запретов и так реализована на практике. "Фактически ограничены перемещения между Украиной и Россией, подавляется свобода слова, ряд русских (пророссийских. — Прим. ред.) и левых партий давно вне закона. Все "строгости военного времени" будут носить имитационный характер. В Раде это прекрасно поняли, поэтому вопрос о том, в какой области ввести военное положение, решался с легкостью — как не очень-то и серьезный", — добавляет Васильев.  

"Порошенко попытался сорвать начало выборов, — считает Царев. — Если бы Рада его поддержала и военное положение ввели на два месяца, то выборы пришлось бы откладывать на осень. Тогда же должны состояться и парламентские выборы. Помимо простого продления полномочий, это позволило бы Порошенко вести и парламентскую кампанию, что тактически выгодно. Он бы подстраховался, сколотив мощную фракцию в Раде. В любом случае остался бы при своих".

Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
© AFP 2018 / Sega Volskii
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По мнению политика, неудача с проваленным в Раде голосованием не изменит намерений Порошенко. "Я знаю его лично. Надо отдать ему должное — он умеет держать удар. Он не остановится. Я лично считаю, что нет такого преступления, на которое бы не пошел Порошенко, чтобы удержать власть. Поэтому будет нагнетаться напряжение на границе с Россией и на границе с Донбассом. Это неизбежно", — уверен Царев.

Киевский адвокат Татьяна Монтян также полагает, что попытка установить особый правовой режим была продиктована только сиюминутной политической выгодой. "Петя (Порошенко. — Прим. ред.) пошел ва-банк, чтобы сорвать выборы. Это была его основная цель. Без этого военное положение ему неинтересно. Не удивлюсь, если он получит по башке за несанкционированную попытку сорвать выборы. По башке от вашингтонских кураторов", — излагает она свою версию событий.

Юбер Файяр, официальный представитель ДНР во Франции, высказал мнение, что "введение чрезвычайного положения Порошенко будет иметь многочисленные последствия для украинской политической жизни, поскольку Украина якобы "законным" порядком превращается в диктатуру".

Военное положение на Украине
© РИА Новости, Инфографика
Военное положение на Украине
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