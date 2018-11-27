Путин пригласил Додона на заседание глав государств ЕАЭС

КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря.

"Получил приглашение президента России Владимира Путина участвовать в заседании глав государств Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя 6 декабря в Санкт-Петербурге", — написал Додон в Facebook после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

Додон добавил, что обсудил с дипломатом положение дел во внутренней и внешней политике Молдавии, а также поблагодарил российскую сторону за открытость в решении проблем экспорта молдавской продукции на рынок РФ, за амнистию молдавских мигрантов.

Статус наблюдателя был присвоен Молдавии единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая. Рабочая группа учреждена в рамках меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Молдавией в апреле 2017 года.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.