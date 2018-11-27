Лавров подтвердил интерес к новому подходу в европейской безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил интерес Москвы к новому подходу формирования архитектуры европейской безопасности.

"В связи с обсуждением ситуации в Евроатлантике мы подтвердили тот интерес, который обозначил президент (России Владимир) Путин в отношении обсуждаемых в Европе идей о новом подходе к формированию архитектуры безопасности, в том числе идеи, которые были высказаны президентом Макроном", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник.