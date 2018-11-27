С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Адвокаты, представляющие главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на слушаниях в Конституционном суде России по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между регионами, считают это соглашение соответствующим Конституции России.

"Мы просим признать соглашение об установлении границы и (соответствующий) закон конституционным", — сказал журналистам адвокат Александр Орлов, представляющий интересы Евкурова.

Такую же позицию высказал адвокат Гаиб Берсункаев, представляющий Кадырова на слушании в КС РФ.

"Надеемся, что сегодня будет поставлена точка в этом вопросе и строительство российского федерализма будет полностью завершено… Просим КС РФ признать (соглашение) соответствующим конституции", — сказал он журналистам.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Конституционный суд России во вторник рассмотрит запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.