С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Адвокаты, представляющие главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на слушаниях в Конституционном суде России по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между регионами, считают это соглашение соответствующим Конституции России.
Такую же позицию высказал адвокат Гаиб Берсункаев, представляющий Кадырова на слушании в КС РФ.
"Надеемся, что сегодня будет поставлена точка в этом вопросе и строительство российского федерализма будет полностью завершено… Просим КС РФ признать (соглашение) соответствующим конституции", — сказал он журналистам.
Конституционный суд России во вторник рассмотрит запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.