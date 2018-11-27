Глав Ингушетии и Чечни на слушании в КС о границе представляют адвокаты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Адвокаты представляют главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на слушаниях в Конституционном суде России по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между этими регионами, а также утвердившего его закона, следует из материалов КС.

"Участники процесса… от главы республики Ингушетия… Орлов Александр — адвокат, Романов Роман — адвокат, Арямова Валерия — адвокат… От Народного собрания республики Ингушетия… Яндиев Магомет — председатель Народного собрания республики Ингушетия… От главы Чеченской Республики… Берсункаев Гаиб — адвокат", — говорится в материалах КС.

Конституционный суд России во вторник рассмотрит запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.

На слушание дела приглашены Евкуров, Кадыров, Народное собрание Республики Ингушетия, парламент Чеченской Республики, полномочные представители Госдумы РФ, Совета Федерации и президента РФ, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном суде РФ, конституционный суд республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа.

Поскольку глава конституционного суда Ингушетии отказался лично участвовать в процессе, КС РФ с тем, чтобы максимально полно изучить мнения участников территориального спора о границе между Чечней и Ингушетией, пригласил на рассмотрение дела в Петербурге представителя группы депутатов Народного собрания республики, инициировавших запрос в КС Ингушетии, который принял постановление в их пользу.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.