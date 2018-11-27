С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Адвокаты представляют главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на слушаниях в Конституционном суде России по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между этими регионами, а также утвердившего его закона, следует из материалов КС.
Конституционный суд России во вторник рассмотрит запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.
На слушание дела приглашены Евкуров, Кадыров, Народное собрание Республики Ингушетия, парламент Чеченской Республики, полномочные представители Госдумы РФ, Совета Федерации и президента РФ, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном суде РФ, конституционный суд республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа.
Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.