Челябинский губернатор рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пригласил всех, у кого есть сомнения в качестве подготовки региона к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, посетить Челябинск и оценить ситуацию на месте.

"Тех, у которых есть сомнения, приглашаю прилететь в Челябинск, и многое сразу станет понятно. Вот выходишь из прилетного терминала, смотришь направо — и видишь, как возводится здание нового аэропортового комплекса. Стройка не останавливается ни на день. Буквально в конце позапрошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил подрядчика по реконструкции аэродромного комплекса "Баландино", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

По его словам, после реконструкции самолеты в Челябинске смогут совершать посадку в автоматическом режиме даже в сложных метеоусловиях. Он добавил, что такое оборудование в России есть только в аэропортах Москвы и Петербурга.

Кроме того, отметил Дубровский, желающие могут приехать на улицу Труда, где строят один из основных объектов саммита — конгресс-холл "Таганай", который будет сдан в начале 2020 года. "Второй крупный объект, общественно-деловой центр, спроектирован как здание-мост через реку Миасс с двумя башнями высотой около 170 метров. На левом берегу реки будет "башня ШОС", на правом — "башня БРИКС", — сказал он. Губернатор добавил, что сумма вложений в проект составит 9 миллиардов рублей, которые разделят бюджет области и частный инвестор.

Также, по его словам, регион работает над проектом обустройства набережной реки Миасс с прогулочными и пешеходными зонами. "И это не говоря про дороги и развязки к саммиту, которые мы строим уже несколько лет", — сказал он.

По мнению Дубровского, работа идет полным ходом. На его взгляд, саммиты — это не только новые бизнес-центры и гостиницы для гостей мероприятия. "Гораздо важнее, что это новое качество городской среды для людей. Мы получим красивые фасады зданий, новые дороги, современную набережную, экологичный общественный транспорт. Когда мы защищали идею провести саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, то прекрасно понимали, что мероприятие займет несколько дней, но то, что будет сделано к нему, — останется жителям", — сказал Дубровский.

Как сообщалось, общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятиям ШОС и БРИКС составит от 40 до 50 миллиардов рублей.