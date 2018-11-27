Челябинский губернатор рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пригласил всех, у кого есть сомнения в качестве подготовки региона к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, посетить Челябинск и оценить ситуацию на месте.
"Тех, у которых есть сомнения, приглашаю прилететь в Челябинск, и многое сразу станет понятно. Вот выходишь из прилетного терминала, смотришь направо — и видишь, как возводится здание нового аэропортового комплекса. Стройка не останавливается ни на день. Буквально в конце позапрошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил подрядчика по реконструкции аэродромного комплекса "Баландино", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.
По его словам, после реконструкции самолеты в Челябинске смогут совершать посадку в автоматическом режиме даже в сложных метеоусловиях. Он добавил, что такое оборудование в России есть только в аэропортах Москвы и Петербурга.
Также, по его словам, регион работает над проектом обустройства набережной реки Миасс с прогулочными и пешеходными зонами. "И это не говоря про дороги и развязки к саммиту, которые мы строим уже несколько лет", — сказал он.
Как сообщалось, общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятиям ШОС и БРИКС составит от 40 до 50 миллиардов рублей.