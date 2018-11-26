Главы регионов стран ШОС обсудят сотрудничество на форуме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Главы регионов стран ШОС перед саммитом организации 2020 года обсудят на форуме в Челябинске межрегиональное сотрудничество, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Челябинской области.

Пресс-служба уточняет, что форум является добровольным объединением руководителей, выступает в роли диалоговой площадки и рассматривает вопросы развития взаимодействия стран ШОС на региональном уровне. По данным пресс-службы, форум пройдет в Челябинске 4-6 декабря с участием около 30 руководителей из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России.

"Мы признательны нашим иностранным коллегам за поддержку инициативы по утверждению нового формата международного регионального взаимодействия – созданию форума глав регионов стран ШОС. Такой формат направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития", — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

Он добавил, что кроме деловой для гостей готовится экскурсионная программа.

В Челябинске в 2020 году, кроме саммита ШОС, пройдет саммит БРИКС.

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