Главы регионов стран ШОС обсудят сотрудничество на форуме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Главы регионов стран ШОС перед саммитом организации 2020 года обсудят на форуме в Челябинске межрегиональное сотрудничество, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Челябинской области.
"Мы признательны нашим иностранным коллегам за поддержку инициативы по утверждению нового формата международного регионального взаимодействия – созданию форума глав регионов стран ШОС. Такой формат направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития", — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.
Он добавил, что кроме деловой для гостей готовится экскурсионная программа.
В Челябинске в 2020 году, кроме саммита ШОС, пройдет саммит БРИКС.