Курский губернатор рассказал, почему отказался от охраны и "мигалки"

КУРСК, 26 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал в интервью РИА Новости, почему отказался от личной охраны, машины с "мигалкой" и попросил не перекрывать для него дороги.

Местные СМИ сообщали, что Старовойту остались от экс-губернатора Курской области Александра Михайлова машина с "мигалкой" и личная охрана. Врио губернатора отказался от этих привилегий и попросил не перекрывать для него дороги.

"Во-первых, мне охрана как руководителю субъекта Российской Федерации не полагается, я не являюсь охраняемым лицом. По спецсигналам на автомобилях, я считаю, что дорожная сеть в Курске и по областным дорогам на сегодняшний день не настолько загружена, чтобы была необходимость в спецсигнале для ускорения движения. Я не вижу большого количества пробок и с этим не сталкиваюсь. По поводу перекрытия улиц, честно говоря, для меня их никогда не перекрывали, поэтому я попросил этого не делать и впредь. Это было сделано однажды, когда было представление. Здесь был полпред, он охраняемое лицо по закону и, видимо, для движения его кортежа были сделаны некоторые ограничения движения в городе", — рассказал Старовойт.