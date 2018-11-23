"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого Соединенные Штаты будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
Москва заявила, что она ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.