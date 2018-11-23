"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, не выполняет свои обязательства.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого Соединенные Штаты будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Москва заявила, что она ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", а это запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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