В Госдуме назвали украинские учения в Азовском море провокацией

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Проведенные Украиной на побережье Азовского моря противодесантные учения носят провокационный характер, направленный против России, заявил РИА Новости в пятницу депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик.
"Украина зря старается спровоцировать Россию на военные действия. Будут они стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, наша страна не планирует высадку десанта на украинское побережье, ведь это не просто абсурд, это какая-то дикость: звать соседа на захват своего морского побережья", — сказал Белик.
Он подчеркнул, что Россия готова лишь защищать свои территориальные и экономические воды от внешних посягательств. "Даже контратаки с заходом на чужую территорию исключены, поэтому все эти оборонные учения — для "красного словца", — сказал депутат.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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