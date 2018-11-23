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Политика

Заседание Госсовета пройдет в новом формате за семью круглыми столами

(обновлено: 13:16 23.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время заседания президиума Государственного совета РФ. Архивное фотоВладимир Путин во время заседания президиума Государственного совета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Новый формат заседания президиума Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин в Ялте, подразумевает распределение участников за семью круглыми столами, следует из материалов к заседанию, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Владимир Путин во время заседания Госсовета. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее сообщалось, что Госсовет предполагает неформальный диалог Путина с главами регионов, а в ходе обсуждения доклада участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению целей, поставленных в новом майском указе президента.

Участники заседания соберутся за семью круглыми столами.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент вместе с главами регионов в присутствии курирующих вице-премьеров, руководителей ведомств и министерств, обсудит то, как выполнять намеченные и в послании президента Федеральному Собранию, и в майском указе планы по стратегическому развитию России.

"Сегодняшнему заседанию предшествовали сутки работы. В комплексе "Мрия" в Крыму все собрались и вчера заседали по группам, это были прямые дискуссии и между руководителями регионов и представителями правительства, и между собой. Сегодня продолжится это формат, он будет отличаться от того, к чему вы уже привыкли", — отметил он.

По его словам, пройдут круглые столы, на которых выступят руководители рабочих групп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Выступит Собянин, выступит Алиханов из Калининграда по подгруппе "Жилье и городская среда", выступит из Бурятии Цыденов, который возглавлял подгруппу по инфраструктуре, по цифровой экономике расскажет Дрозденко из Ленинградской области. Жвачкин из Томской области будет говорить о демографии и здравоохранении, Никитин новгородский — по образованию, Беглов, Санкт-Петербург, он руководил подгруппой "Наука", Травников, Новосибирская область — культура, Дубровский, Челябинская область, — экология, и Решетников Максим, Пермский край, будет говорить по экономике. Обещает стать интересным этот формат. Вместе с тем, не будем забегать вперед, посмотрим, как получится. Имеется в виду, что именно в дискуссионной атмосфере, то есть это не будет просто обмен выступлениями. В дискуссионной атмосфере определят отношение регионов к поставленным задачам, их точку зрения относительно методики и критериев оценки успешности выполнения", — добавил Песков.

Первая рабочая группа называется "Системные вопросы", в которую входят первый вице-премьер Антон Силуанов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Андрей Белоусов и Игорь Левитин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, который является руководителем этой рабочей группы.

Второй круглый стол объединяет подгруппы "Демография и здравоохранение", "Наука", "Образование". В них входят вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Камчатского края, Ивановской, Новгородской, Томской областей, врио губернатора Санкт-Петербурга, а также ректор Высшей школы экономики и руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

За столом номер три соберется подгруппа "Жилье и городская среда", в которую входят вице-премьер Виталий Мутко, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, а также губернаторы Белгородской, Магаданской, Самарской областей и Севастополя.

Жилищное строительство
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдельная подгруппа за четвертым столом отвечает за вопросы экологии. В нее входят вице-премьер Алексей Гордеев, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также руководители Нижегородской и Челябинской областей, губернатор ЯНАО, врио главы Республики Башкортостан и президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

За следующим столом располагается подгруппа "Цифровая экономика" и "Инфраструктура". Здесь будут работать вице-премьер Максим Акимов, руководители Республик Бурятия, Саха, Ленинградской, Ростовской, Ульяновской областей, а также директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин и председатель Сбербанка Герман Греф.

Вице-премьер Ольга Голодец, главы Республик Крым, Марий Эл, а также руководители Забайкальского края, Краснодарского края, Новосибирской и Псковской областей, ректор Московской Высшей школы социальных и экономических наук соберутся за столом номер шесть и войдут в подгруппу "Культура".

Светлана Лукаш. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подгруппа "Экономика" за седьмым столом будет представлена вице-премьером Дмитрием Козаком, министром экономического развития Максимом Орешкиным, полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, губернаторами Алтайского края, Пермского края, Ставропольского края, Калужской и Орловской областей, а также председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, первым заместителем министра финансов Леонидом Горниным и ректором РАНХИГС Владимиром Мау.

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