В Госдуму внесли проект об изменениях муниципального фильтра

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Член СФ Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об изменений положений о муниципальном фильтре, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Автор инициативы также отмечает, что запрос на изменения положений о муниципальном фильтре поддерживается как руководством страны и Центральной избирательной комиссией, так и широкими слоями избирателей.
Лукин полагает, что опыт проведения избирательных кампаний по выборам глав субъектов РФ в 2017 и 2018 годах демонстрирует необходимость внесения изменений в этот процесс, особенно в положения о так называемом "муниципальном фильтре".
"Введение некоторое время назад этой нормы в избирательное законодательство способствовало укреплению стабильности избирательного процесса. Но вместе с тем оно сильно затруднило возможности выдвижения вполне рациональным оппозиционным кандидатам", — полагает политик.
Введение предложенных изменений, по мнению автора проекта, будет способствовать развитию демократических норм в избирательном законодательстве и конкуренции на выборах глав субъектов РФ.