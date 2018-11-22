В Госдуму внесли проект об изменениях муниципального фильтра

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Член СФ Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об изменений положений о муниципальном фильтре, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Настоящий проект федерального закона направлен на сокращение с 5-10 до 1-3 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ. А также сокращение с трех четвертых до половины муниципальных районов и городских округов субъекта РФ, в которых кандидат должен быть поддержан указанными лицами", — сообщается в пояснительной записке проекта.

Автор инициативы также отмечает, что запрос на изменения положений о муниципальном фильтре поддерживается как руководством страны и Центральной избирательной комиссией, так и широкими слоями избирателей.

Лукин полагает, что опыт проведения избирательных кампаний по выборам глав субъектов РФ в 2017 и 2018 годах демонстрирует необходимость внесения изменений в этот процесс, особенно в положения о так называемом "муниципальном фильтре".

Депутат напомнил, что в настоящее время выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами в трех четвертях муниципальных районов и городских округов субъекта РФ.

"Введение некоторое время назад этой нормы в избирательное законодательство способствовало укреплению стабильности избирательного процесса. Но вместе с тем оно сильно затруднило возможности выдвижения вполне рациональным оппозиционным кандидатам", — полагает политик.

Введение предложенных изменений, по мнению автора проекта, будет способствовать развитию демократических норм в избирательном законодательстве и конкуренции на выборах глав субъектов РФ.