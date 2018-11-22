В России ожидают визит Ким Чен Ына

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России ожидают визита лидера КНДР Ким Чен Ына, сроки визита согласовываются, сообщил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

"Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата (его визита — ред.)", — сказал Косачев в четверг на встрече со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом.

Косачев отметил, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове политическим путем. По его словам, помимо глобального значения мирного диалога между Севером и Югом на Корейском полуострове, этот вопрос имеет и чисто прикладное значение, "поскольку КНДР является непосредственным, географическим соседом России".

"Ситуация на Корейском полуострове уже не находится в замороженном состоянии, как мы могли наблюдать в последние годы", — отметил глава комитета СФ с удовлетворением.Вместе с тем, он призвал не предаваться эйфории по поводу положительных сдвигов в решении корейской проблемы. Косачев считает принципиально важным восстановление диалога между Пхеньяном и Сеулом, "руководство КНДР идет на прямые контакты с третьими странами, входящими в "шестерку" переговорщиков", отметил он. Активизировались и межпарламентские контакты России и Северной Кореи, добавил Косачев.

"То, что происходит на северокорейско-американском треке вызывает большой интерес в мире. Но не следует преуменьшать на то, что происходит и на других треках по линии КНДР и России, а также Китая", — подчеркнул сенатор.

Косачев также напомнил, что в рамках осенней сессии состоялся визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Северную Корею. В сентябре Матвиенко посетила КНДР, в начале октября — Южную Корею.

По словам Косачева, Москва также активно содействует контактам делегаций двух Корей, когда Россия выступает хозяйкой международных мероприятий.

Ранее Матвиенко сообщила, что передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. По ее словам, в ответ лидер КНДР сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ.

Путин заявлял, что Ким Чен Ын может посетить в Россию в любое удобное время.