Путин проведет в Крыму заседание Госсовета по реализации майского указа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Ялте проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам реализации задач, обозначенных в майском указе главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами субъектов РФ. Сообщается, что в ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.