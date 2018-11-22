Путин проведет в Крыму заседание Госсовета по реализации майского указа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Ялте проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам реализации задач, обозначенных в майском указе главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия", он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе. Тема важная, вы знаете, что эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Вот как раз завтра оно и состоится", — сообщил Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами субъектов РФ. Сообщается, что в ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.