МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ и упрощающий процедуру введения и отмены режима применения Россией международных санкций, вводимых резолюциями Совета безопасности ООН.

Данные резолюции предусматривают принудительные меры в отношении государств, организаций и лиц, создающих угрозу для международного мира и безопасности.

Согласно проекту, резолюции СБ ООН становятся обязательными к исполнению после официального опубликования их текста в "Российской газете" и на официальном портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Такая публикация должна осуществляться в течение двух рабочих дней со дня размещения резолюции на русском языке на портале ООН. МИД должен информировать органы власти и организации о принятии резолюций СБ ООН в течение двух рабочих дней со дня их принятия.

Сейчас решение о выполнении Россией резолюций СБ ООН принимается президентом России. В настоящее время функционирует 13 санкционных режимов СБ ООН, а в России уже принято свыше 30 указов президента о мерах по выполнению резолюций СБ, пояснял ранее замглавы МИД Сергей Вершинин.

Но процедура их разработки предполагает длительное межведомственное согласование и последующее рассмотрение в правительстве и администрации президента. За время подготовки указа и его согласования обстановка в подсанкционной стране и другие сопутствующие обстоятельства могут измениться. При этом порой проекты указов устаревают уже на стадии согласования, отмечал замминистра.