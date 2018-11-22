В Риме Лавров может встретиться с новым президентом и главой МИД Ирака

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, 23 ноября в Риме на полях конференции по Средиземноморью может встретиться с новым президентом Ирака и главой МИД страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В октябре президентом Ирака стал Бархам Салех, главой МИД — Мухаммад Али аль-Хаким.

"Я не исключаю, что завтра в Риме, на полях конференции по Средиземноморью будет встреча Сергея Викторовича с иракской делегацией в составе президента Ирака и министра иностранных дел. Мы ожидаем", — сказал Богданов.

Ранее он заявил, что Москва и Багдад прорабатывают возможность визита в РФ нового главы МИД Ирака в начале 2019 года.