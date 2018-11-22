В СФ прокомментировали ситуацию с делегированием Королева в верхнюю палату

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов 13 ноября внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора. Сейчас врио губернатора такой возможности лишен, в случае досрочной отставки губернатора и назначения врио прежний сенатор исполняет обязанности до выборов нового губернатора.

"К кандидатуре Королева вопросов нет. Но человек, который подписал представление на Королева (о направлении его сенатором в Совфед), здорово себя подставляет. Конституция не предоставляет ему таких полномочий", — заявил парламентарий на заседании комитета.

Таким образом, констатировал Волков, Артамонов "присвоил себе властные полномочия".

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов делегировал на минувшей неделе бывшего главу региона Олега Королева в Совет Федерации от Липецкой области.

Ранее Королев получил мандат депутата липецкого облсовета, что позволило ему претендовать на пост сенатора. Вечером стало известно, что глава региона делегирует Королева в СФ.

Вместе с тем, глава комитета по регламенту Андрей Кутепов заявил журналистам, что нарушения закона "О порядке формирования Совета Федерации" нет.

"Если на день досрочного прекращения полномочий сенатора от региона ни одна кандидатура из соответствующего списка кандидатов в сенаторы, поданных губернатором на выборах, не может быть наделена полномочиями, губернатор назначает сенатором депутата законодательного собрания", — уточнил Кутепов.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев 2 октября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио главы области Игоря Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.