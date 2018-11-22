Россия работает над защитой совместных с Ираном проектов от санкций

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва последовательно работает над тем, чтобы обезопасить свои проекты по сотрудничеству с Ираном от санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом могу отметить, что Москва и Тегеран планомерно и задолго до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий работают над тем, чтобы обезопасить свои законные торгово-экономические связи, проекты от внешнего воздействия", — заявила она.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.