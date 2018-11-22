Лавров в ходе визита во Францию встретится с главой МИД Ле Дрианом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита во Францию 27 ноября встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и примет участие во втором заседании совета "Трианонского диалога", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"27 ноября состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Францию. В программе поездки переговоры с министром Европы и иностранных дел Французской республики, а также совместно с французским коллегой участие во втором заседании координационного совета форума "Трианонский диалог" в Версале", — сказала Захарова.

По ее словам, в ходе поездки Лаврова предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, включая подготовку запланированного на 17 декабря заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Кроме того, как указывала Захарова, будет затронута тема реализации договоренностей, которые были достигнуты на переговорах на высшем уровне в мае и июле этого года.