Омские единороссы не согласились со словами коллеги о многодетных семьях

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Омской области не согласилось с вызвавшим резонанс высказыванием своего коллеги, депутата горсовета Алексея Провозина, о том, что деньги на земельные участки многодетным семьям должен выделять только федеральный бюджет.

Местное издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин заявил о ненормальности практики предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. "Если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные", — привело издание слова политика.

В реготделении ЕР в связи с этим отметили, что всегда уделяли большое внимание социальной сфере. "Депутаты-единороссы стараются помогать многодетным родителям, работая с их обращениями в общественных приемных. Также оказывается адресная помощь в вопросах здравоохранения и образования. Что касается законодательной деятельности, то, конечно, наша позиция такова, что бюджеты всех уровней должны участвовать в поддержке и в решении проблем многодетных семей", — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии пресс-службы отделения.

Между тем сам Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" заявил, что у него вызывает недоумение попытки противопоставить его высказывание политике президента РФ. Он подчеркнул, что выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций.