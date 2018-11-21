Полпред выступил против того, чтобы Челябинск полгода жил без мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов выступил против того, что конкурс на пост главы Челябинска назначен на май и город на полгода останется без мэра.

Во вторник депутаты гордумы приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева и назначили врио главы города его заместителя Владимира Елистратова. Елистратов будет совмещать обе должности. Тефтелев заявил, что перейдет на работу в правительство региона, где будет курировать вопросы имущественного комплекса.

"Прошу обратить внимание на сроки проведения конкурса. Вызывает обеспокоенность. Мы видели, как органы муниципальной власти пытались справиться с проблемой мусорного коллапса. Если мы сейчас по сути дела на полгода оставим город с исполняющим обязанности (мэра), который не в полной мере может принимать решения, а решений в зимний период может много произойти… Попросил бы вернуться к срокам проведения выборов мэра. Попросил бы в кратчайший срок назначить эту комиссию, объявить конкурс и выбрать достойного человека, который будет дальше продолжать работать, по поручениям губернатора в том числе", — сказал Цуканов в среду на совещании с представителями законодательных собраний регионов УрФО, обращаясь к председателю челябинской облдумы Владимиру Мякушу.

Мякуш в ответ согласился, что "до мая тянуть не следует". "Нужно рассматривать предложенные кандидатуры. Такие кандидатуры есть. Буду с губернатором на эту тему тему разговаривать для того, чтобы не затягивать до мая и в ближайшее время решить эту проблему и избрать уже постоянно действующего главу Челябинска", — сказал он.

Мякуш добавил, что, возможно, в конкурсе примет участие Елистратов, у которого большой опыт работы на руководящих должностях, однако "политического опыта маловато". Тем не менее глава облдумы отметил, что "все шансы у него есть".