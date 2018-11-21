Россию беспокоят попытки фальсификации истории, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. РФ беспокоят опасные тенденции к попыткам искажения событий Великой Отечественной войны, Москва и Минск должны продолжить усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров 20-21 ноября находится с рабочим визитом в Минске.

"Большое значение придаем сбережению памяти нашей общей истории, поэтому нас не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решение Нюрнбергского трибунала", — заявил министр на совместном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ и коллегии МИД Белоруссии.

По его словам, тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории "набирает обороты русофобия, которая в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии".

"В этих условиях наша общая задача — продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий. Востребован комплексный подход, объединение потенциала дипломатов, парламентариев, научных кругов, широкой общественности", — отметил Лавров.