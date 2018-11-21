Россию беспокоят попытки фальсификации истории, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. РФ беспокоят опасные тенденции к попыткам искажения событий Великой Отечественной войны, Москва и Минск должны продолжить усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Большое значение придаем сбережению памяти нашей общей истории, поэтому нас не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решение Нюрнбергского трибунала", — заявил министр на совместном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ и коллегии МИД Белоруссии.
По его словам, тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории "набирает обороты русофобия, которая в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии".
"В этих условиях наша общая задача — продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий. Востребован комплексный подход, объединение потенциала дипломатов, парламентариев, научных кругов, широкой общественности", — отметил Лавров.