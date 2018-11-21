Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Ципраса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса 7 декабря в РФ ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Готовится", — сказал Песков.

В середине октября премьер Греции рассказал, что в кулуарах форума "Азия — Европа" в Брюсселе обсудил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым предстоящую поездку в Россию. Как сообщал РИА Новости источник в правительственных кругах Греции, ожидается, что Ципрас посетит Россию 7 декабря, первоначально визит планировался на 12 декабря. По словам источника, премьер Греции во время визита рассчитывает встретиться с Путиным.