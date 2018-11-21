СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал пиром во время чумы празднуемую на Украине 5-летнюю годовщину начала "евромайдана", которая официально отмечается как День достоинства и свободы.

"Сегодня на Украине отмечают официальный праздник, установленный с подачи киевского режима. Он приурочен к очередной годовщине начала майдана и называется Днем достоинства и свободы. Хотя если посмотреть на плоды майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора и рабства", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По мнению главы республики, "большинству населения Украины сегодня праздновать нечего". Украина полностью лишена государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление, на ее территории идет гражданская война, в стране экономическая и социальная катастрофа, пояснил Аксенов. "Пир во время чумы", — написал глава республики.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.

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