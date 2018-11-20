Избирком Приморья нашел нарушения у ряда кандидатов в губернаторы

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Избирком Приморья при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами в губернаторы подписей муниципальных депутатов и глав районов обнаружил нарушения у ряда кандидатов, сообщила РИА Новости во вторник секретарь избиркома Наталья Камаева.

Для участия в выборах кандидаты от партий должны собрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края для преодоления "муниципального фильтра". Самовыдвиженцы к этим подписям должны собрать еще чуть более 7 тысяч подписей избирателей.

Ранее избирком Приморья зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженца, врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и Розу Чемерис от партии "За женщин России".

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Кроме Кожемяко, Чемерис и Степаненко документы подали Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

"Сегодня на заседании избиркома рассматривали полноту сведений, предоставленных кандидатами. Установлено, что Ищенко предоставил 134 достоверных подписи для муниципального фильтра: из 147 предоставленных две недостоверны в связи с тем, что двое из подписавшихся не являлись депутатами, и еще 11 не засчитаны, так как депутаты уже проставили ранее подписи за кого-то. Идет перекрестная проверка по всем кандидатам", — сказала Камаева.

По ее словам, сейчас у Ищенко не хватает подписей для прохождения муниципального фильтра. У Митволя тоже не достает подписей, отметила она.

"У Коваленко изначально предоставлено меньше подписей. У Старицына предоставлена 101 подпись — тоже изначально недостаточно для регистрации, но все они достоверны", — сообщила Камаева.

"Через два дня, 22 ноября, мы обязаны кандидату вручить копию итогового протокола проверки подписей избирателей. На основании проверки комиссия 24 ноября вынесет окончательное решение", — добавила собеседница агентства.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.