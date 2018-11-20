Песков переадресовал МИД вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Министерству иностранных дел вопрос о возможных принятых мерах со стороны Евросоюза по поводу ситуации в Азовском море, о которых накануне высказалась глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море. В частности, от России требуется прекратить проверки судов. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

"Здесь давайте, все-таки, Федерике Могерини будет комментировать Министерство иностранных дел", — сказал Песков журналистом, отвечая на вопрос о высказывании Могерини.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.