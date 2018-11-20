В Кремле считают письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы, призывающие выступить против кандидатуры россиянина, претендующего на пост главы Интерпола, грубо вмешиваются в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление", — сказал Песков журналистам.

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.

"Мы этого письма не видели, мы читали соответствующие сообщения СМИ",- отметил Песков.

Он согласился с утверждением, что действия сенаторов можно называть давлением. "Безусловно, конечно", — сказал он.

"Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.