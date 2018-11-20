Челябинские депутаты приняли отставку главы города Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты челябинской гордумы во вторник на внеочередном заседании приняли отставку главы города Евгения Тефтелева, который возглавлял Челябинск с 2014 года, и назначили врио главы его заместителя Владимира Елистратова.

По данным пресс-службы главы региона, губернатор Борис Дубровский в конце прошлой недели на встрече с руководством города, главами районов и депутатами объявил о смене главы Челябинска Тефтелева. По мнению Дубровского, смена руководителя сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев. Губернатор предложил заместителю главы Челябинска Елистратову стать временно исполняющим обязанности главы города.

"Тефтелевым подано заявление об отставке, предлагается ее принять", — сказал замглавы города Евгений Шинин.

Голосование по данному вопросу было открытым. Все депутаты единогласно поддержали предложение, приняв отставку Тефтелева.

Временно исполняющим обязанности главы города депутаты назначили Елистратова.

Евгений Тефтелев окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. В 1998-2002 годы — председатель совета директора ОАО "Магнитогорский метизно-металлургический завод", в 2003-2004 годы — начальник главного управления промышленности и природных ресурсов области, в 2004-2009 годы — министр промышленности и природных ресурсов области. С октября 2009 года — и.о. главы Магнитогорска, с 17 марта 2009 года вступил в должность главы. С 26 декабря 2014 года назначен на должность главы администрации Челябинска, 25 августа 2014 года избран главой Челябинска.