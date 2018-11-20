В Госдуме прокомментировали заявление Могерини по Азовскому морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Позиция и требования Европейского союза по ситуации в Азовском море является фактически вмешательством во внутренние дела России, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море. В частности, от России требуется прекратить проверки судов. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

Ранее в конце октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

"Подобные заявления представителей Евросоюза возмутительны. Азовское море является внутренними водами двух стран, а Керченский пролив находится под полным суверенитетом России, поэтому вмешательство третьей стороны недопустимо. Это фактически вмешательство во внутреннюю политику другого государства", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, правила судоходства в Азовском море могут регулироваться только в рамках российско-украинских соглашений и договоренностей.

"Осмотр судов производится в целях безопасности не только Российской Федерации, но и Украины и других судов, которые заходят в Азовское море под флагами других государств. Протокол осмотров российские пограничники никогда не нарушали, это даже признано представителями Украины, что никаких претензий в этой части не было", — сказал Шеремет.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.